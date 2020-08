Gérard Depardieu mogelijk toch nog aangeklaagd voor verkrachting BDB

01 augustus 2020

16u02

Bron: ANP 2 Celebrities Acteur Gérard Depardieu (71) wordt mogelijk alsnog aangeklaagd voor verkrachting. Het Openbaar Ministerie in Parijs wil het onderzoek, dat in 2018 opgestart werd na een klacht door een jonge actrice, heropenen. Dat meldt AFP.

Volgens de actrice had Depardieu, die een vriend van de familie was, haar in augustus 2018 twee keer seksueel misbruikt in zijn woning terwijl ze aan het repeteren waren voor een rol. De vrouw, die 22 was toen de vermeende feiten zich afspeelden, diende daarom een klacht in tegen de acteur. Het onderzoek daarnaar werd vorig jaar in juni gesloten omdat er geen bewijs werd gevonden, maar nu lijkt het Openbaar Ministerie die beslissing ongedaan te willen maken. Het is niet duidelijk of er nu plots nieuw bewijsmateriaal is opgedoken.

Depardieu, die zowel de Franse als Russische nationaliteit bezit, is bekend van films als ‘Asterix & Obelix’ en ‘Green Card’. Zijn advocaat weigerde zaterdag te reageren op het nieuws.