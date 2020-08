Gérard Depardieu aangehouden voor rijden onder invloed SDE

31 augustus 2020

13u55

Bron: ANP 0 Celebrities Afgelopen vrijdag is Gérard Depardieu in Parijs aangehouden voor rijden onder invloed. Dat meldt Le Point. De 71-jarige acteur zei bij zijn aanhouding dat hij slechts twee biertjes had gedronken.

Depardieu werd aangehouden omdat hij met zijn scooter een kleine verkeersovertreding had begaan. Omdat agenten alcohol roken, moest hij een blaastest ondergaan. Daaruit bleek dat hij de grens van het toegestane alcoholpromillage in zijn bloed had overschreden.

Na de positieve blaastest werd er proces-verbaal opgemaakt tegen Depardieu en mocht hij met vrienden het politiebureau verlaten. Zijn scooter kreeg hij niet mee.

