Gerard Butler zamelt geld in voor slachtoffers van bosbranden

19 november 2018

06u54

Bron: ANP 0 Celebrities Gerard Butler (49) heeft zijn celebrity-vrienden opgetrommeld en hen gul laten doneren tijdens een inzamelingsactie voor de Malibu Foundation. Het geld van deze organisatie komt ten goede aan de wederopbouw van de door de brand verwoeste gebieden in het zuiden van Californië. Dit meldt The Blast.

Butler, die zelf zijn huis in vlammen zag opgaan, organiseerde de fundraiser in een van de andere huizen die hij bezit in Los Angeles. Onder andere Sean Penn, Jamie Foxx, Minnie Driver, The Edge, Noah Cyrus en Robin Thicke waren aanwezig. Laatstgenoemde verloor eveneens zijn huis en bezittingen door de verwoestende brand.

Butler zou tijdens de benefietavond zo’n 1,8 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) hebben opgehaald. Andere sterren, zoals Sandra Bullock, Ellen DeGeneres, Bella Hadid en Miley Cyrus doneerden ook gul aan de organisatie, ook al waren ze niet op de avond zelf aanwezig.

De brandweermannen die het vuur hielpen blussen werden uitgebreid bedankt. De bosbranden zijn de dodelijkste ooit in Californië, en het dodental stijgt nog steeds. Op dit moment zijn er 76 mensen om het leven gekomen. Meer dan duizend mensen zijn nog steeds vermist.