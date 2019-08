Gerard Butler treurt nog altijd om verlies na bosbranden in Californië: “Het is heel ingrijpend, je woonst in vlammen zien opgaan” MVO

21 augustus 2019

11u31

Bron: ANP 2 Celebrities Gerard Butler is een van de sterren die vorig jaar een huis verloor in de natuurbrand bij het Californische Malibu. Het verlies viel de Schotse acteur zwaar, zo vertelt hij in een interview.

“Het is een treurige en ingrijpende ervaring als je naar je huis loopt en je ziet het in brand staan”, zegt de ‘300'-acteur. “Aanvankelijk dacht ik: schouders eronder en de boel weer opbouwen. Maar dan duurt het een tijd tot het land begaanbaar is vanwege de giftige grond. Vervolgens zijn allerlei vergunningen nodig om te bouwen en blijkt de hele fundering aangetast.”

Butler is door alle tegenslagen nog niet begonnen met de wederopbouw. De 49-jarige acteur vindt steun in de gemeenschap in Malibu, waar meerdere sterren wonen. “Tijdens dit soort tijden kom je erachter dat er echt een gemeenschapsgevoel heerst.”

In november deed Butler al een beroep op de inwoners van Malibu: hij trommelde bekende vrienden op voor een benefietavond. De acteur zou met de actie zo’n 1,8 miljoen dollar hebben opgehaald. Onder anderen Sean Penn, Jamie Foxx, Minnie Driver, The Edge, Noah Cyrus en Robin Thicke waren aanwezig. Laatstgenoemde verloor eveneens zijn huis en bezittingen door de verwoestende brand.