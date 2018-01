Gerard Butler ontsnapte nipt aan de dood: "Ik dacht dat ik verlamd wakker zou worden" KDL

30 januari 2018

13u15

Bron: Daily Mail 0 Celebrities In oktober werd Gerard Butler met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij ten val kwam met zijn motor nadat hij door een auto de pas afgesneden werd. De acteur hield er enkele lichte verwondingen aan over, maar dacht destijds zelf dat hij er veel erger aan toe ging zijn, vertelt hij nu.

"Toen ik door de lucht vloog, dacht ik: 'dit is het'. Ik reed erg snel dus ik wist dat ik ook ver ging vliegen. Ik was er echt van overtuigd dat ik ging sterven of dat ik verlamd wakker zou worden omdat ik slecht neer zou komen." Uiteindelijk hield Butler enkel snijwonden en kneuzingen over aan de val.

Het ongeval heeft er wel voor gezorgd dat acteur beseft hoe kostbaar zijn leven is. Hij is dan ook minder avontuurlijk sinds de crash. "Ik wil niet wakker worden en steeds denken aan alles wat ik die dag nog moet doen. Ik wil nog altijd avontuurlijk leven, maar wel op een veiligere manier", vertelt hij.