Gerard Butler klaagt automobilist aan die hem in 2017 de pas afsneed KDL

05 oktober 2019

15u01

Bron: ANP 0 Celebrities Twee jaar na zijn motorongeluk klaagt Hollywood-acteur Gerard Butler (49) de automobilist aan die hem destijds de pas afsneed. Dit blijkt uit rechtbankdocumenten waar TMZ de hand op heeft weten te leggen.

Uit de rechtbankpapieren blijkt dat Butler van zijn motor werd geworpen toen een vrouw haar voertuig van de stoeprand afreed en dwars enkele rijstroken overstak tot ze vlak voor Butler reed.

De ‘Angel Has Fallen’-acteur beweert dat hij geen tijd meer had om te remmen. Hij botste vervolgens tegen de auto aan de bestuurderszijde en vloog van zijn motor af. Omstanders belden het alarmnummer 911 en een ambulance bracht Butler naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Los Angeles. “Ik had heel anders terecht kunnen komen, waardoor ik het misschien niet had overleefd”, zei de acteur eerder over het ongeluk. Hij liep een gebroken voet, meerdere kneuzingen en snijwonden op, maar verscheen een week later desondanks op de rode loper van de film Geostorm.

Volgens rechtbankdocumenten die TMZ in handen heeft, eist Butler een schadevergoeding van de vrouw. Het is niet bekend hoe hoog het bedrag is.