Gerard Butler heeft er een nieuw dierenvriendje bij, van wel erg ver weg: "Ik kon haar niet achterlaten"

Een zwerfhondje uit Bulgarije heeft een heel fijn nieuw baasje gevonden. Schots acteur Gerard Butler verloor zijn hart aan het dier toen hij voor opnames van de film 'Angel Has Fallen' in Bulgarije was.

De 48-jarige acteur plaatste een foto op Instagram, met daarbij de tekst: "Ik ben dankbaar dat dit lieve hondje in mijn leven is verschenen, ik ben stapelgek op haar."

De Schot lag onlangs nog in het ziekenhuis, na een motorongeluk. Een paar weken later verscheen hij weer op de rode loper bij de première van zijn film Geostorm. "Het was behoorlijk pijnlijk allemaal, maar het heeft me ook doen realiseren hoe waardevol en breekbaar het leven is."

Thankful for a new wee doggie in my life. She was a stray while I was filming up a mountain in Bulgaria. Stole my heart. Een foto die is geplaatst door Gerard Butler (@gerardbutler) op 22 nov 2017 om 22:25 CET