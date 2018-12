George Michael stierf 2 jaar geleden op kerstdag, maar het verlies en de erfeniskwestie zinderen nog altijd na MVO

25 december 2018

Twee jaar geleden kregen fans van Wham!-zanger George Michael slecht nieuws te horen: de man was onverwacht overleden aan een hartstilstand. Hij werd 53 jaar. Vandaag zindert de nasleep van zijn dood nog altijd na, want zijn erfenis is nog steeds niet geregeld én de overleden artiest doneert blijkbaar nog altijd aan het goede doel.

George Michael werd tijdens zijn leven beroemd als Brits muziekicoon, met maar liefst 7 nummer 1-singles op zijn naam. Het populairste daarvan is nog altijd ‘Last Christmas’, een lied dat na zijn dood bitterzoet klinkt, gezien George op kerstdag het leven liet.

Erfenis

Hoewel er al twee jaar overheen ging, zijn de gemoederen rond zijn erfeniskwestie nog altijd niet bedaard. De familieleden van de ster, en zijn partner Fadi Fawaz, vechten nog altijd om zijn fortuin van 105 miljoen pond, ofwel 117 miljoen euro. Vooral George’s zussen Melanie en Yioda zijn er erg duidelijk over dat ze Fadi Fawaz geen stuiver willen overhandigen.

Hoewel Fadi, een voormalig kapper van Libanese origine, niet in het testament van de zanger voorkomt, meent wel hij recht te hebben op een deel van de erfenis. Tot op vandaag de dag weigert hij het Londense appartement te verlaten waar hij samen met George samengewoond heeft.

Vreemd, gezien het huis eigenlijk officieel eigendom is van de familie. Die wil niets liever dan het pand zo snel mogelijk verkopen. Maar Fadi meent dat hij een hechte, familiale band met George had, en het appartement zíjn huis is. Het was overigens Fadi die het lichaam van George Michael ontdekte, thuis in bed, na het overlijden.

Appartement

Het appartement met drie slaapkamers is 6,5 miljoen euro waard en bevindt zich vlak aan de mooie buurt Regent’s Park. Fadi heeft geen inkomen en noemt zichzelf een ‘kunstfotograaf’. Hoe hij de rekeningen betaalt is niet zeker. In het verleden heeft hij al bepaalde cadeautjes die hij ooit van George kreeg, zoals een Range Rover, verkocht om uit de kosten te geraken. In april al postte hij op Twitter dat hij het “moeilijk heeft om melk en water te betalen”.

Waar de familie claimt dat ze Fadi altijd met respect hebben behandeld, beweert hij iets heel anders. “Ze beschuldigden me er zelfs van dat ik iets te maken zou hebben met zijn dood...”, klonk het op zijn sociale media. “Daarna hebben ze al mijn bankkaarten geblokkeerd, kwamen ze de meubels halen en staken ze mijn kleren in vuilzakken om ze mee te kunnen nemen. Alle mensen die zich vroeger als lieve puppy’s rondom mij hadden gedragen veranderden na George’s dood plots in gevaarlijke bloedhonden.”

Waarom de familie van de Wham!-zanger Fawaz nog niet heeft laten uitzetten, is een vreemd raadsel. Michael is ondertussen al twee jaar dood, en toch werd Fadi volgens bronnen in de buurt van London pas nog in het huis gespot.

Het lijkt waarschijnlijk dat de familie probeert om een publieke scène te vermijden, gezien dat de pijnlijke emoties omtrent het overlijden van George opnieuw zou oprakelen. “Fadi heeft geen poot om op te staan, maar hij probeert het te halen op karakter alleen”, aldus een bron bij de familie. “Hoeveel langer het zal duren eer hun geduld op is, is nog maar de vraag.”

Geen lichtjes

Ondertussen ziet de Londense buurt waarin George Michael woonde er tijdens de feestdagen een pak minder feestelijk uit sinds zijn dood. De buurtbewoners laten weten dat de kerstverlichting, die altijd voor een deel door de zanger werd gesponsord, niet meer zo ravissant is als vroeger.

Het totale budget bedroeg maar liefst 11.000 euro, voor zijn dood. Sindsdien slaagde het stadsbestuur er niet meer in om een dergelijk bedrag in te zamelen. Men hoopt nu dat andere sterren die in Highgate, North London wonen, een steentje zullen bijdragen. Onder andere Liam Gallagher, Jude Law, Kate Moss en Jamie Oliver hebben er een optrekje.

Geen grafsteen

Hoewel George Michael al in 2017 werd begraven op het Highgate kerkhof te Londen, heeft hij nog altijd geen grafsteen, zo meldt de Daily Mail. Het graf, dat hij deelt met zijn moeder, blijft voorlopig ongemarkeerd, behalve dan door een paar witte bloemen die ernaast groeien.

“Onrespectvol”, aldus zijn fans op Twitter. “Hij was erg op zijn privacy gesteld, maar dit zou hij toch niet gewild hebben?”

Het zou kunnen dat de familie een grafsteen de eerste paar jaren na zijn dood vermijdt, omdat ze vrezen dat zijn graf - zeker tijdens de feestdagen - in een bedevaartsoord zou veranderen en te veel commotie zou veroorzaken.

Goede doel

Toch is er een lichtpuntje dat pas deze maand bekend raakte: George Michael doneert ook vandaag nog altijd aan het goede doel. Pas na zijn dood kwam aan het licht dat de man tienduizenden euro’s per jaar doneerde aan verschillende instanties. Dat deed hij vaak anoniem, of op z’n minst zonder er publiekelijk mee te koop te lopen.

Goede doelen zoals Childline en het AIDS-fonds rapporteren dat ze donaties van de ster hebben ontvangen. “We hadden het niet verwacht”, klinkt het. “Maar we zijn er enorm blij mee.” Het gaat om donaties die de zanger al regelde voor zijn overlijden, die automatisch aan de goede doelen bezorgd worden.

De organisatie ‘Angel Food’, die hongersnood probeert te bestrijden, verklaart dat ze al sinds 1993 maandelijks grote donaties van de zanger ontvangen.

Goede ziel

Een meisje dat opdiende in een restaurant verklaarde dat George haar een fooi van 5000 euro gaf, omdat hij had gehoord dat ze schulden had. Daarnaast doneerde hij ook meer dan 15.000 euro aan een vrouw met schulden die hij zag op tv.

“Hij was een vrijgevig man, die geen bedankje hoefde voor zijn liefdadigheid”, zo zegt Dame Esther Rantzen, verantwoordelijke voor Childline. “Niemand zal ooit weten hoeveel hij écht heeft weggegeven aan mensen die het meer nodig hadden dan hij. Ik kan amper geloven dat hij ook na zijn dood nog blijft geven. Wat een uitzonderlijk goede ziel...”