George Lucas bouwt museum van film en kunst, mét lightsabers

15 maart 2018

12u45

Bron: ANP 2 Celebrities Star Wars-regisseur George Lucas heeft een ceremonie gehouden om de eerste bouwdag van zijn Museum of Narrative Art te vieren. In het museum zullen collecties te zien zijn van schilderijen, films en andere kunstvormen. Ook komt er een restaurant, theaters, collegezalen en een openbare bibliotheek.

De viering was woensdag in Los Angeles, vlak bij de Universiteit van Zuid-Californië, waar George Lucas zijn filmstudie heeft doorlopen. Hij steunt de universiteit nog altijd financieel.

Lucas vertelde bij de ceremonie dat hij een plek wil creëren waar verhalen gedeeld kunnen worden. "Voor mijn gevoel geeft populaire kunst inzicht in de maatschappij en in wat die maatschappij probeert te zijn. Kunst vertelt het verhaal en de geschiedenis van de samenleving. We moeten een geschiedenis delen, we moeten helden delen."

Lichtzwaard

De regisseur zal ook objecten aan het museum doneren, zoals het eerste lichtzwaard van Luke Skywalker en de helm van Darth Vader.

Tijdens de ceremonie werd bekendgemaakt dat filmmaker Steven Spielberg zich heeft aangesloten bij het bestuur van het museum. Lucas en zijn vrouw Mellody Hobson dragen de kosten van het gehele project. Het museum opent in 2021 zijn deuren.