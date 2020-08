George Clooney's tequila van 1 miljard dollar en andere lucratieve bijverdiensten van beroemdheden

Celebrities

Zo’n 300 tot 500 miljoen euro, zoveel had de Britse brouwer Diageo over voor Davos Brands, het drankenbedrijf waarvan filmster Ryan Reynolds (43) een van de grootste aandeelhouders is . Goed geboerd, denken wij dan. Maar Reynolds is heus niet de enige beroemdheid die flink verdient aan z’n zakelijke nevenactiviteiten. Hoofdtelefoons, lifestyle en beauty, het komt allemaal voorbij, al blijft alcohol toch veruit de populairste én meest lucratieve bijverdienste.