George Clooney ontkent beschuldiging van ER-actrice 03u45

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA George Clooney Celebrities George Clooney ontkent iets te maken te hebben met het dwarsbomen van actrice Vanessa Marquez nadat deze onthullingen had gedaan over seksuele intimidatie.

Marquez, die in de jaren negentig een rol speelde in de ziekenhuisserie ER, zou in die periode op een zwarte lijst zijn gezet. Dat zou gebeurd zijn nadat ze haar boekje had opengedaan over seksuele intimidatie op de set van de serie, waarin Clooney schitterde als dokter Doug Ross.



In een tweet schreef Marquez eerder deze week dat George Clooney had geholpen om haar op de zwarte lijst te krijgen.



"Ik had geen idee dat Vanessa op een zwarte lijst stond", zegt Clooney in een verklaring waarover Deadline bericht. "Ik geloof haar op haar woord. Ik was geen schrijver, producer of regisseur van de serie. Ik had niets te maken met de casting. Ik was niets meer dan een acteur. Als haar is verteld dat ik iets te maken had met haar carrière, dan is dat gelogen. Ik kon en ik wou haar carrière niet beïnvloeden", aldus de acteur.



George Clooney sprak onlangs in een interview met Daily Beast harde woorden over de situatie rond filmproducent Harvey Weinstein, die door meerdere actrices wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Hij noemde de situatie "verontrustend op een heleboel niveaus, onverdedigbaar".

Photo News George Clooney en Harvey Weinstein op de première van Confessions of a Dangerous Mind in 2002