George Clooney maakt televisie-comeback

07u29

Bron: ANP 0 Reporters George Clooney maakt tv-comeback. Celebrities Voor het eerst sinds zijn grote doorbraak als Dr. Doug Ross in de ziekenhuis-serie E.R. in 1994, maakt George Clooney zijn comeback op televisie. De Oscarwinnaar gaat de serie Catch-22 regisseren en speelt er een ook rol in. Naast Clooney regisseert Grant Heslov een aantal afleveringen.

De serie bestaat uit zes afleveringen en is afgeleid van het boek 'Catch-22', dat in 1961 geschreven is door Joseph Heller. Het verhaal speelt zich af in Italië tijdens de Tweede Wereld Oorlog en richt zich op gezagvoerder John Yossarian, een bombardeur van de Amerikaanse luchtmacht. Clooney neemt de rol van kolonel Cathcart op zich.In 1970 werd er al een film gemaakt van Catch-22.

De opnames zouden gepland zijn voor begin 2018. De serie wordt gemaakt door 'Paramount TV' en 'Anonymous Content'. Er is nog geen zender aan verbonden.