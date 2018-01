George Clooney maakt miniserie van 'Catch-22' MVO

06u45 0 Chris Pizzello/Invision/AP George Clooney Celebrities George Clooney gaat flink aan de bak voor een nieuwe serie op de Amerikaanse streamingservice Hulu. De 56-jarige gaat een verfilming van het boek 'Catch-22' produceren en regisseren en is onderdeel van het schrijversteam. Daarnaast speelt hij ook een rol in de nog naamloze miniserie.

Het is de eerste televisierol in bijna twintig jaar voor George, die in 1999 afzwaaide bij ziekenhuisserie 'ER'. Hij had daarna wel nog een keer een gastrolletje in het eerste seizoen van 'Friends'.

De nieuwe serie gebaseerd op het boek van Joseph Heller uit 1961 zal bestaan uit zes delen. Het veelgeprezen absurdistische boek introduceerde de term 'Catch-22' voor een paradoxale situatie waar geen uitweg uit lijkt. In het verhaal is dat regel 22 die piloten toestaat de oorlog te verlaten als ze niet goed bij hun verstand zijn, terwijl in het handboek tegelijkertijd wordt omschreven dat iedereen die weg wil uit de oorlog, wel degelijk bij z'n verstand is.

Het boek werd in 1970 al eens verfilmd met Alan Arkin in de hoofdrol. De opnames van Clooneys serie starten later dit jaar. Wanneer het programma te zien is, is nog niet bekend.