George Clooney is de best verdienende Hollywoodster, en dat heeft niets met zijn films te maken TK

23 augustus 2018

07u16

Bron: Reuters 0 Celebrities Het is al van 2016 geleden dat we George Clooney nog zagen opduiken in een Hollywoodfilm, maar toch is de acteur dit jaar de best betaalde man van La La Land. Hoe het komt dat hij bovenaan de jaarlijkse lijst van Forbes prijkt? Tequila.

De laatste film van Clooney was 'Money Monster' en die dateert al van twee jaar geleden. Toch wist de man tussen juni 2017 en juni 2018 maar liefst 239 miljoen dollar (zo'n 206 miljoen euro) binnen te rijven. Dat is ook meteen het beste resultaat dat hij in zijn 35-jarige carrière als acteur behaalde.

De reden is de verkoop van Casamigos, het tequilabedrijfje dat samen met enkele vrienden (waaronder de echtgenoot van Cindy Crawford) oprichtte. Het begon allemaal als een kleinschalig project, een privécollectie waar de familie en vrienden van de mannen konden genieten. Maar in 2013 moesten ze een vergunning nemen om de tequila te kunnen blijven maken, en ging het merk publiek. In vier jaar tijd werd het project het snelst groeiende tequilamerk, en Casamigos was in 2017 maar liefst een miljard dollar waard.

Dat was dan ook het bedrag dat het Britse Diageo overhad voor de tequila van Clooney. Het bedrijf betaalde vorig jaar 700 miljoen dollar aan Clooney en zijn kompanen, en als de cijfers de eerste tien jaar zo goed blijven, komt daar nog eens 300 miljoen dollar bij. De prijs van een fles Casamigos begint overigens bij 25 dollar (21,5 euro) voor 375 ml, maar stijgt naargelang de soort tequila.

Lees verder onder de foto.

Loonkloof

Clooney deed het daarmee beter dan Dwayne 'The Rock' Johnson, die vorig jaar 124 miljoen dollar (107 miljoen euro) verdiende, mede dankzij het succes van 'Jumanji: Welcome to the Jungle'. Iron Man-acteur Robert Downey Jr. vervolledigde de top drie met 81 miljoen dollar (70 miljoen euro). Zijn collega Chris Hemsworth (Captain America) kreeg de vierde plaats met 'maar' 64,5 miljoen dollar (55,6 miljoen euro).

De top tien verdiende samen maar liefst 784 miljoen dollar (676 miljoen euro). Een peulenschil vergeleken met wat de top tien van de vrouwelijke actrices verdiende: 186 miljoen dollar (160 miljoen euro). De best betaalde actrice was Scarlett Johansson, die 40,5 miljoen dollar (34,9 miljoen euro) op haar rekening kreeg. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in Hollywood dus duidelijk nog niet aan het dichten.