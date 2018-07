George Clooney in ziekenhuis na scooterongeluk KDL

10 juli 2018

12u56

Bron: ANP 0 Celebrities George Clooney (57) is volgens Italiaanse media betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in Italië. De acteur zou op Sardinië met een scooter tegen een pick-up zijn gebotst.

De Hollywoodacteur reed naar verluidt met zijn scooter over een weg ter hoogte van Costa Carolina op Sardinië waar hij een kerende auto niet kon ontwijken. Clooney is momenteel in Italië voor opnames van de serie 'Catch 22'. Op foto's, die op sociale media de ronde doen, is te zien dat de voorruit van de wagen bij de botsing is gebroken.

Volgens de krant La Nuova is de acteur naar de spoedafdeling van het Giovanni Paolo II-ziekenhuis gebracht. Daar kreeg hij het gezelschap van zijn vrouw Amal. Na onderzoeken mocht de Hollywoodacteur weer gaan. Volgens de krant heeft Clooney kneuzingen aan een arm en een been.

George Clooney all'ospedale: con la sua moto è finito contro un'auto che stava svoltando https://t.co/yG2jA4OomJ pic.twitter.com/MqZDD7oKpU La Nuova Sardegna(@ lanuovasardegna) link