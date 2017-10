George Clooney: "Ik ging niet in op verhalen over Weinstein omdat ik ze niet geloofde" 15u16

Bron: ANP 0 Photo News George Clooney: "Ik ging niet in op de verhalen over Weinstein omdat ik ze niet geloofde." Celebrities "Mensen hadden eerder aan de bel moeten trekken over het wangedrag van Harvey Weinstein." Dat heeft George Clooney gezegd tegen Access Hollywood. De acteur is geschokt dat niemand de waarheid heeft verteld over de geruchten rond seksueel misbruik en mishandeling door de filmmagnaat.

Clooney trekt zelf ook het boetekleed aan. Hij hoorde ook de verhalen, maar ging er niet op in omdat hij gewoon niet kon geloven dat Weinstein zoiets zou doen. Hij geloofde niet dat de actrices, vaak zeer bekende vrouwen, zomaar seks zouden hebben met de gevallen filmmagnaat. Clooney vindt dat iemand uit de entourage van Weinstein aan de bel had moeten trekken. "Er moet toch iemand zijn geweest die wist wat er werkelijk aan de hand was", zegt hij. "Er waren mensen die de jonge actrices gewoon naar de hotelkamer van Weinstein brachten. En er zijn journalisten die ervan wisten. Maar of ze schreven er niks over, of hun verhalen werden niet geplaatst."

De acteur wil dat alle details over Weinstein naar boven komen. "Ik wil ook weten wat het bedrijf van Weinstein betaald heeft aan advertenties." Daarmee hint hij erop dat het bedrijf media beïnvloed zou kunnen hebben om verhalen van journalisten niet te plaatsen. Clooney zei ook nog dat het moeilijk was om met Weinstein te werken. Maar dat hij zijn handen niet thuis kon houden, had de acteur niet verwacht.

Photo News Weinstein en George Clooney op de première van 'Confessionas of a Dangerous Mind' in 2002.