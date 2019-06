George Clooney had niet verwacht dat hij nog een gezin zou stichten: “Alles veranderde onverwacht” KD

11 juni 2019

21u48

George Clooney (58) had op zijn leeftijd eigenlijk niet meer verwacht nog te trouwen en kinderen te krijgen. De acteur, die in 2014 trouwde met Amal Alamuddin en in 2017 voor het eerst vader werd, leefde hier dan ook niet bewust naartoe, zegt hij.

Het gebeurde gewoon. "Ik had niet verwacht dat ik op dit punt in mijn leven nog kinderen en een vrouw zou krijgen, maar toen stapte Amal mijn leven binnen. Alles veranderde onverwacht op prachtige wijze.”

De acteur heeft geen spijt dat hij pas zo laat in zijn leven is gesetteld. "Ik heb altijd keihard gewerkt en ik geloofde ook dat ik dat moest doen. Er zijn genoeg dingen die ik anders had willen doen, maar als het dan uiteindelijk toch zo afloopt dan denk ik dat dat nodig was.”