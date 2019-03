George Clooney haalt gewaagde grap uit: “Mijn Italiaanse huishoudster liep gillend de kamer uit” MVO

21 maart 2019

11u40

Bron: Daily Mail 0 Celebrities George Clooney (57) houdt er na jaren in de showbizz een vreemd soort humor op na. Zo vertelde hij dat hij één van zijn huishoudsters deed geloven dat hij de uitwerpselen van zijn eigen baby’s proefde, met behulp van een put Nutella.

De tweeling van George en zijn vrouw Amal is nu 21 maanden oud. “Het is veel werk om voor Alexander en Ella te zorgen”, knikt Clooney. “Dus af en toe moet er eens gelachen kunnen worden.”

Hij vertelde over een wel zéér gewaagd grapje dat hij uithaalde met een Italiaanse huishoudster. “Ik was een tv-show aan het opnemen in Italië. Als voorbereiding op de grap smeerde ik Nutella in een luier en gooide ik die in de vuilbak. Een uur later, toen een Italiaanse huishoudster was komen opdagen om schoon te maken, liep ik de kamer weer binnen. ‘Amal wil weten of Alexander pipi of kaka gedaan heeft’, zei ik haar, waarop ik de luier weer uit de vuilbak viste. Ik rook eraan en proefde van de inhoud. De vrouw liet schreeuwend de kamer uit.”

“Ik ga mijn kinderen een hoop van die trucjes leren”, lachte hij. “Als je dat niet doet, is het leven maar saai.”