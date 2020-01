George Clooney gekweld door zware rugproblemen: “Dit kan het einde van zijn huwelijk betekenen” Redactie

22 januari 2020

10u00

Bron: Primo 0 Celebrities George Clooney (58) wordt al jaren gekweld door zware rugproblemen en -pijn, maar de jongste tijd is dat zo erg geworden dat de acteur vreest om voor altijd in een rolstoel te belanden. “George is doodsbang om afhankelijk te worden van wie dan ook, zeker van zijn vrouw Amal (41)”, zegt een dichte vriend. “Die angst en zijn voortdurende harde strijd tegen de pijn zetten hun huwelijk zwaar onder druk.”

De oorzaak van al die rugellende is een ongeval tijdens de opname van de film ‘Syriana’ in 2005, een vertolking waarvoor Clooney overigens een Oscar kreeg. George kwam daarbij zwaar ten val en beschadigde zijn ruggengraat. Aanvankelijk werd gedacht dat hij er nog goed van zou herstellen, maar dat bleek tegen te vallen. George kreeg in toenemende mate af te rekenen met rug- en hoofdpijn en wel zo erg dat hij het soms niet meer kon volhouden. “Op den duur werkten pijnstillers nog nauwelijks”, zegt de dichte vriend. “Bovendien wilde George daar niet compleet afhankelijk van worden. De pijn werd echter zo erg en zo chronisch, dat George aan slaaptekort begon te lijden, depressief werd en zelfs overwoog om uit het leven te stappen. Hij probeerde tal van therapieën, maar niets hielp. Gelukkig koos hij dan toch voor de aanpak die hij altijd voor zich uit had geschoven, namelijk een operatie.”

Aanrijding

Die ingreep bleek de pijn aanzienlijk terug te schroeven, maar George’ rug werd opnieuw beschadigd toen hij in 2018 tijdens een rit met zijn scooter in Italië werd aangereden. “Door dat ongeval werden alle positieve gevolgen van de operatie van vier jaar daarvoor tenietgedaan”, zegt de vriend. “De pijn en de hinder werden weer erger. Zelfs erger dan tevoren. Soms kan George niet eens opstaan zonder steun of hulp en zijn grootste angst is vastgekluisterd te raken aan een rolstoel. Hij zou het afgrijselijk vinden afhankelijk te worden van anderen, en al helemaal van zijn vrouw Amal.”

Bovendien is hij bang dat dit hem niet meer in staat zou stellen voor haar een ‘echte’ man en voor hun tweeling Ella en Alexander (2) een ‘echte’ vader te zijn, legt de vriend uit. “Die voortdurende onderhuidse angst zorgt voor veel spanningen in hun relatie, want Amal krijgt het gevoel dat George haar niet helemaal vertrouwt en haar buiten sluit. Bovendien ergert ze zich aan zijn vrienden en zegt ze dat hij te veel drinkt. Hij van zijn kant vindt haar steeds snobistischer en zegt me altijd dat Amal zichzelf veel te ernstig neemt. Er wordt trouwens ook gezegd dat hij het grootste deel van zijn fortuin van 500 miljoen dollar in veiligheid heeft gebracht, zodat Amal er bij een eventuele scheiding niet aan zal kunnen. Of dat waar is, weet ik niet, maar feit is wel dat George’ rugproblemen hem kreupel dreigen te maken en dat dit meteen ook het einde van zijn huwelijk zou kunnen betekenen.”