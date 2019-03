George Clooney boycot Sultan van Brunei wegens inbreuk op homorechten Redactie

29 maart 2019

06u55

Bron: AD.nl 0 Celebrities George Clooney zet geen stap meer in de negen hotels die eigendom zijn van de Sultan van Brunei, en roept anderen op om hem te volgen in zijn boycot. Het land voert op 3 april een nieuwe wetgeving in waarin homoseksualiteit bestraft wordt met steniging.

De acteur schrijft in een gastcolumn in Deadline dat hij in het verleden wel gelogeerd heeft in de chique hotels, die in de VS, Engeland, Italië en Frankrijk gevestigd zijn. “Als ik eerlijk ben: zelfs recentelijk nog. Ik heb mijn huiswerk niet gedaan, ik wist niet wie de eigenaar was.”

Hij benadrukt dat zijn actie niet is gericht tegen de mensen die in de hotels werken. “Het zijn mooie hotels. De mensen die er werken zijn aardig en behulpzaam en hebben niets met de eigenaar te maken. Maar laat ik duidelijk zijn: elke keer als we in deze zaken overnachten, er een vergadering houden of eten, verdwijnt ons geld in de zakken van mannen die ervoor kiezen hun homoseksuele burgers te stenigen of zweepslagen te geven tot de dood erop volgt.”

De acteur denkt overigens niet dat een boycot op korte termijn iets aan de zaak verandert. “Brunei is een koninkrijk en dit zal maar weinig effect hebben in het veranderen van hun wetten. Maar willen we de moord van onschuldige burgers wel sponsoren? Ik heb geleerd dat het bij moordlustige regimes geen zin heeft ze te schande te maken. Maar dat kan je wel doen bij banken, financierders en instituten die zaken met hen doen en ondertussen doen alsof hun neus bloedt.”