George Clooney 'bedroefd' om kinderarbeid op Nespresso-plantage Redactie

26 februari 2020

11u42

Bron: AD 0 Celebrities George Clooney is geschrokken van het nieuws dat er kinderen werken op plantages waar Nespresso koffiebonen vandaan haalt. De 58-jarige acteur is al jaren het gezicht van het beroemde merk, dat juist adverteert met duurzaam geproduceerde koffie uit landen als Brazilië, Colombia en Costa Rica.

Het documentaireprogramma ‘Dispatches’ van Channel 4 deed onderzoek naar de werkomstandigheden van koffieboeren op plantages in Guatemala. Uit de reportage bleek dat op een aantal koffieplantages in Guatemala kinderen werkzaam zijn. Nespresso zou daarop een onderzoek zijn gestart en voorlopig geen koffie meer uit die gebieden kopen. Het bedrijf is onlangs gestart met een duurzaamheidsprogramma voor koffieboeren.

“We wisten dat het een groot project was toen het zeven jaar geleden begon”, laat Clooney, die ook lid is van de duurzaamheidsadviesraad van Nespresso, volgens Sky News weten. “En eerlijk gezegd was ik verrast en bedroefd om dit verhaal te horen. Het is duidelijk dat er nog werk te doen is.”