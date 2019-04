Geoffrey Rush wint zaak wegens smaad en eerroof en krijgt meer dan half miljoen euro TK

11 april 2019

08u39

11 april 2019

Oscarwinnaar Geoffrey Rush heeft een rechtszaak wegens smaad en eerroof gewonnen. Een Australische rechter kende de 67-jarige acteur vanmorgen een schadevergoeding van 850.000 Australische dollar, omgerekend zo'n 539.000 euro, toe. De boulevardkrant The Daily Telegraph uit Sydney had Rush in een artikel beschuldigd van ongepast seksueel gedrag.

The Daily Telegraph van krantenmagnaat Rupert Murdoch had in een artikel beweerd dat Rush zich ongepast had gedragen tegenover een jonge actrice tijdens een theaterproductie van ‘King Lear’ in 2015 en 2016. Volgens rechter Michael Wigney werd de reputatie van de acteur ernstige schade toegebracht. "Hij had een hoge en gevestigde reputatie, niet alleen in Australië maar wereldwijd", luidde het.

De rechter sprak over "ongepast en ongerechtvaardigd" gedrag vanwege de krant. "Het was een roekeloos en onverantwoord stuk sensatiejournalistiek van de ergste soort", sprak hij. Later wordt ook nog een schadevergoeding bepaald voor het verlies aan inkomen. Na de uitspraak liet Rush, geflankeerd door zijn advocaten, optekenen dat er “in deze zaak geen winnaars zijn”.

Rush werd bekend met zijn rol als pianist David Helfgott in de film ‘Shine’ uit 1997. Hij won er de Oscar voor Beste Acteur voor. De acteur speelde ook mee in ‘The King's Speech’, een prent die vier Oscars won, en de filmreeks ‘Pirates of the Caribbean’.