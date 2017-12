Geoffrey Rush stapt op na beschuldigingen over ongepast gedrag KVE

23u45

Bron: BuzzE 0 Jordan Strauss/Invision/AP Celebrities Oscar- en Golden Globe-winnaar Geoffrey Rush stapt op als voorzitter van de Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA). Rush neemt volgens Page Six ontslag omdat hij eerder deze week beschuldigd werd van ongepast gedrag tijdens zijn verblijf in Sydney, waar hij in 2015 en 2016 in het theater te zien was als King Lear.

Het toneelgezelschap Sydney Theatre Company liet weten een klacht te hebben ontvangen over de Australiër. Wat die klacht precies is kreeg de acteur niet te horen. De 66-jarige acteur zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Toen hij verhaal ging halen weigerde het gezelschap details te geven.

De filmbond AACTA zegt de beslissing van Rush om uit zichzelf op te stappen te accepteren. De advocaat van de acteur, die dit jaar Albert Einstein speelde in de National Geographic-serie Genius, liet eerder weten dat Rush bijzonder teleurgesteld is dat hij door het slijk wordt gehaald door het theatergezelschap.

''Sommige media hebben in recente berichten beschuldigingen over mij geuit. Het is onredelijk dat mijn collega's op de een of andere manier worden geassocieerd met dergelijke beschuldigingen'', aldus de Australische acteur, bekend van onder andere The King's Speech. Pirates of the Caribbean en Shakespeare in Love.

''Onder deze omstandigheden heb ik besloten mijn onmiddellijke ontslag in te dienen als voorzitter van de AACTA totdat de problemen zijn opgelost. Het was niet makkelijk om deze beslissing te nemen, maar in het huidige klimaat van insinuaties en onrechtvaardige berichtgeving denk ik dat het voor alle betrokkenen goed is als ik nu een stap terug doe om de lucht te klaren'', maakte Rush via zijn advocaat bekend.