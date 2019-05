Geoffrey Rush krijgt meer dan 1,8 miljoen euro schadevergoeding van krant SD

23 mei 2019

21u30

Bron: ANP 0 Celebrities De Australische krant Daily Telegraph moet Geoffrey Rush (67) een schadevergoeding van 2,9 miljoen Australische dollar (zo’n 1,8 miljoen euro) betalen nadat het een reeks artikels publiceerde waarin de acteur beschuldigd werd van ongepast bedrag. Het is het hoogste bedrag dat ooit door een Australische rechtbank is toegekend.

In november 2017 publiceerde de Daily Telegraph een artikel onder de naam ‘King Leer’ waarin acteur Geoffrey Rush beschuldigd werd van ongepast gedrag tegenover actrice Eryn Jean Norvill, met wie hij aan een theaterproductie van ‘King Lear’ werkte. Volgens het artikel had The Sydney Theatre Company een anonieme klacht ontvangen. De krant publiceerde de dag nadien nog enkele andere artikels over de zaak.

Rush ontkende meteen en stapte naar de rechter wegens smaad. De rechtbank stelde hem vorige maand in het gelijk en kende toen ook al een schadevergoeding van 850.000 Australische dollar (bijna 524.233 euro) toe. Volgens rechter Michael Wigney waren de artikels “onder alle omstandigheden, een roekeloos en overantwoord stuk sensatiejournalistiek van de ergste soort”. Hij schatte in dat Rush nog twee jaar lang inkomsten zou verliezen. Destijds werd ook al een zitting aangekondigd om te bepalen of Rush nog een extra schadevergoeding zou krijgen. Dat is nu dus gebeurd.

Hoogste bedrag

De som is het hoogste bedrag dat ooit in een Australische rechtbank werd uitgereikt voor laster en eerroof, al is het een pak minder dan de 20 miljoen Australische dollar (zo’n 12 miljoen euro) die het team van Rush eerst had gevraagd. Rebel Wilson kreeg in 2017 eerst 4,5 miljoen Australische dollar (zo'n 2,8 miljoen euro) toegekend omdat het magazine Woman’s Day lasterlijke artikels over haar geschreven had, maar dat bedrag werd verlaagd naar 600.000 Australische dollar (zo'n 370.047 euro).

News Corp, de eigenaar van de Daily Telegraph, gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter van donderdag.