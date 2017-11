Gene Bervoets: "Eindelijk kan ik weer slapen zonder pillen" TK

Het gaat goed met Gene Bervoets, maar dat was een paar maanden geleden wel even anders. In september zat hij er helemaal door, vertelt hij in Dag Allemaal. "Ik piekerde constant, raakte compleet over mijn toeren."

'Oververmoeid', oordeelde de dokter van Gene in september, waardoor hij zijn lopende opdrachten voor onbepaalde tijd moest afzeggen. "Twee monologen én een film in Nederland tegelijk: ik had té veel hooi op mijn vork genomen."

Ook de orkaan op Sint-Maarten, het eiland waar zijn twee oudste kinderen wonen, sloopte hem mentaal. "De ravage was er zó groot... Alle communicatiemiddelen lagen plat, waardoor ik enkele dagen in onwetendheid verkeerde over het lot van Tadzio en Ayumi. Ik wens het niemand toe. 's Nachts deed ik nauwelijks een oog dicht. De kans op epidemieën en insectenplagen groeide, en dan kwamen er nog verhalen over plundering... Twee tot drie weken in constante onzekerheid leven en amper slapen, dat sloopt een mens."

Zijn dokter herkende alle signalen van een burn-out. "Hij stelde me voor de keuze: ofwel een paardenmiddel pakken en mijn lopende producties afwerken, met als gevolgd at ik nadien twee jaar out zou zijn, of een pauze van twee maanden nemen om te recupereren. Ik heb voor het laatste gekozen, en gelukkig maar. Ik heb enorm veel geslapen en lange wandelingen gemaakt met mijn vrouw Tine. We zijn twee maanden verder en ik slaap eindelijk weer zonder pillen. Stilletjesaan ben ik ook weer aan het werk, en volgend jaar heb ik weer volop opdrachten. Maar vier dingen tegelijk aannemen, zo gek ga ik nooit meer zijn."