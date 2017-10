Gênant: realityster valt door podium tijdens prijsuitreiking TK

10u07

De naam Gemma Collins doet bij u waarschijnlijk geen belletje rinkelen, maar in Groot-Brittannië is ze een echte realityster. En vannacht werd ze ook even wereldnieuws na een gênant moment op de Radio 1 Teen Awards.

Gemma mocht gisterenavond de prijs voor 'Best TV Show' uitreiken op de Teen Awards van Radio 1 (een radiozender van de BBC). De aankondiging zelf verliep zonder kleerscheuren; ze wist het programma 'Love Island' als winnaar uit te roepen. Tijdens het daaropvolgende applaus liep het echter mis. Gemma zwaaide duchtig in het rond, vergat daarbij naar de grond te kijken en viel pardoes in het gat middenin het podium.

De dame werd snel - en nogal onelegant - opnieuw op het podium gehesen, en kon gelukkig nog lachen met het voorval. "O my God, het spijt me zo", verkondigde ze. "Dit is live, en dit is nu eenmaal wat er kan gebeuren." Achteraf zei ze nog dat ze 'de beste tijd van haar leven' had gehad, "ook al verknalde ik het op het podium. Maar het publiek was geweldig!"