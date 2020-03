Gênant: eens zo populaire Justin Bieber schakelt over naar kleine podia zodat hij niet voor lege zalen staat BDB/MVO

Bron: ANP 0 Celebrities Enkele jaren terug was hij nog een fenomeen, maar vandaag heeft Justin Bieber (26) het moeilijk om een concert uit te verkopen. Sterker nog, er zijn zo weinig tickets over de toonbank gegaan dat de jonge zanger zich verplicht ziet om over te schakelen naar kleinere podia, zodat het niet zou opvallen dat hij voor een halflege zaal staat.

Justin heeft een aantal grote stadions die hij wilde aandoen tijdens zijn Amerikaanse tournee ‘Changes’ ingeruild voor kleinere concertzalen. Een tegenvallende ticketverkoop is de reden van deze beslissing, meldt Billboard.

Onder meer concerten in grote stadions in Cleveland, Detroit, Arlington, Columbus en Nashville gaan niet door en zijn verplaatst naar andere muziekhallen. Dat maakten de zalen bekend op Twitter. Als reden geven ze onvoorziene omstandigheden op. Volgens TMZ heeft de concertorganisator besloten een aantal stadions over te slaan om te voorkomen dat de artiest voor half gevulde tribunes optreedt. Er blijven voor Justin nog genoeg grote en bekende stadions over, waaronder een aantal in Californië.

Tegenvaller

Men zou kunnen denken aan het coronavirus, maar de invloed daarvan hebben gelijkaardige artiesten veel minder gevoeld aan de verkoopcijfers. Zou het dan kunnen liggen aan de tegenvallende vorige tournee van de jongeman? Bieber staat er nu immers om bekend dat hij enkel playbackt, amper danst en haast de volledige show aan zijn achtergronddansers - en een constant lopende cd - overlaat. Het is dan wel van 2016 geleden dat Justin nog in Antwerpen in het Sportpaleis stond, maar destijds zette hij een ronduit belabberde prestatie neer. Niet alleen blijf hij minutenlang onbeweeglijk op het podium liggen tijdens een dansnummer, maar hij gaf het enthousiast schreeuwende publiek ook een uitbrander omdat “ze niet naar hem wilden luisteren”. Eventjes liep hij zelfs woedend van het podium af. Een gewoonte die hij tijdens verschillende concerten van de ‘Purpose’-tour bleef aanhouden. Uiteindelijk werden de laatste concerten zelfs afgelast omdat de zanger het mentaal niet meer aankon. Wie getuige was van zo’n teleurstellende show, denkt vandaag wel twee keer na alvorens een ticket te kopen...

Bieber kondigde zijn comeback vlak voor kerst aan. Zijn single ‘Yummy’ verscheen op 3 januari, vanaf mei treedt de zanger op in de Verenigde Staten en Canada. Toerdata in Europa zijn nog niet bekendgemaakt.