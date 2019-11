Geliefde van Whitney Houston bekent: “Ik had gehoopt dat haar dochter Bobbi Kristina contact met me zou opnemen” SDE

10 november 2019

11u00

Bron: People 0 Celebrities Binnenkort komen de memoires uit van Robyn Crawford, de hartsvriendin én geliefde van Whitney Houston. Daarin vertelt Robyn onder meer over Bobbi Kristina, Whitney’s dochter, die net als haar moeder overleed aan de gevolgen van drugs.

Het magazine People kon ‘A Song for You, My Life With Whitney Houston’ al inkijken en deelde enkele frappante passages. Zo beschrijft Robyn Crawford haar romantische relatie met Whitney, die ze in 1980 op een zomerkamp leerde kennen. “Het begon met een kus en uiteindelijk sliepen we ook samen, als in seksueel. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling maar het gebeurde gewoon, er was een aantrekkingskracht”, staat er te lezen. Toen Whitney’s carrière steeds succesvoller werd, maakte de zangeres een einde aan de relatie, uit vrees voor negatieve commentaren.

Maar de twee bleven om elkaar geven, beweert Robyn. Toen Whitney uiteindelijk stierf op 11 februari 2012, maakte Robyn zich dan ook grote zorgen om Bobbi Kristina, de dochter van de beroemde zangeres. “Ik weet hoeveel dat jonge meisje van haar moeder hield en haar nodig had. Alles wat ze wilde, altijd, was haar moeder. En die was nu dood.” Robyn beschrijft vervolgens enkele mooie momenten uit het leven van Bobbi Kristina en Whitney waar ze getuige van was: Bobbi’s eerste verjaardag, de blijheid van Whitney wanneer haar dochter haar in de opnamestudio kwam bezoeken ... Maar Robyn vertelt ook hoe Whitney’s drugsverslaving haar steeds meer isoleerde, en hoe Bobbi Kristina steeds wanhopiger de aandacht van haar moeder zocht.

Contact

Nadat Whitney gestorven was, probeerde Robyn om Bobbi Kristina te contacteren door haar telefoonnummer via gemeenschappelijke vrienden door te geven. “Ik zou al haar vragen hebben beantwoord”, schrijft ze. “Ik zou gewoon geluisterd hebben." Maar ze werd nooit opgebeld. Op 26 juli 2015 stierf Bobbi Kristina, nadat ze zes maanden in coma had gelegen. Ook haar dood was gerelateerd aan druggebruik. Robyn was gebroken toen ze het nieuws hoorde, schrijft ze. “Ik voelde me leeg. Maar het voelde wel aan alsof ze eindelijk haar moeder helemaal voor zichzelf kreeg.”

Robyn geeft toe dat ze niet zeker is wat Whitney haar dochter vertelde over hun relatie. “Ik voel in mijn hart dat Whitney haar dochter verteld heeft wat voor een persoon ik ben, en dat ze haar vertelde over de intensiteit van onze vriendschap. Dat gerucht - het vermoeden dat het om iets fysiek zou gaan - deed zo snel de ronde. Het kan niet dat een jong iemand niet zou zeggen: ‘Mama, vertel me hierover.’ Ik weet niet of Whitney het ook effectief verteld heeft aan haar dochter, wanneer ze oud genoeg was om het te begrijpen en het te willen weten. Ik hoop alleen dat ze dat moeder-dochter-gesprek hebben gehad. Ik geloof wel echt dat Whitney haar dochter verteld heeft over de liefde, de zorg, de connectie en het vertrouwen dat er tussen ons bestond. Whitney wist dat ik er voor haar was.”