Geldklopperij of gewoon praktisch?

Taylor Swift zaait verdeeldheid met lancering van nieuwe app Tine Kintaert

13u52

Ze staat in alle hitlijsten met haar nummer 'Look What You Made Me Do' en legt de laatste hand aan haar album 'Reputation', dat op 10 november uitkomt. Druk genoeg, zou je zeggen, maar Taylor Swift vond toch nog de tijd om een eigen app uit te werken. Gisteren kondigde ze de lancering van 'The Swift Life' aan, en de meningen zijn nogal verdeeld.

In een YouTube-filmpje stelde Taylor gisterenavond haar eigen app voor, die 'The Swift Life' gaat heten. De toepassing moet nog eind dit jaar uitkomen, en de zangeres ging daarvoor een samenwerking aan met Glu. Dat bedrijf ontwikkelde al verschillende games voor celebrities, waaronder de enorm populaire 'Kim Kardashian: Hollywood'.

Taylors app wordt echter geen spelletje, maar eerder een online platform voor haar fans waarmee ze alle andere sociale media buitenspel zet. Geen Facebook, Instagram of Tumblr meer: alle contact met Taylor zal verlopen via 'The Swift Life'. Het design is een mengelmoes van alle populaire socialmerken, en de app belooft exclusieve content voor de fans, waaronder ongeziene video's en foto's. De volgers zullen dan kunnen reageren, of zelf iets posten. Er zullen ook nieuwe emoji-stickers aan te pas komen, die nu al de naam 'Taymojis' kregen.

Geldklopperij?

De superster zelf zal de rol van Big Brother op zich nemen. Swift staat erom bekend om regelmatig reacties van haar fans te bekijken, en ook in de app zal dat een belangrijk aspect worden. 'Taylor kan jullie post zien, liken en zelfs beantwoorden!', klinkt het opgetogen in de aankondigingsvideo. Een beetje creepy volgens sommigen, maar de fans zelf zijn in de wolken. Een antwoord van Taylor is natuurlijk een waar hoogtepunt in hun leven.

Taylor is niet de eerste die een app lanceert - Britney Spears en Nicki Minaj deden vorig jaar nog hetzelfde -, maar wel de eerste die een soortement eigen sociaal netwerk op poten zet. En dat terwijl Twitter en Instagram prima dienst doen. Velen vragen zich dan ook af waarom de zangeres dit precies doet. "Voor het gemak", speculeren ze bij The Verge. Als je dan toch uren spendeert aan het lezen van comments van je fans, is het natuurlijk best handig als die allemaal op één plaats verzameld zijn. "Als je een ster bent met zo'n grote culturele impact op social media als Taylor Swift, is het creëren van een eigen digitaal platform niet zo vergezocht."

Maar anderen vermoeden een iets minder mooie reden. De app mag dan gratis zijn, de kans is groot dat fans zullen moeten betalen voor bepaalde content. 'Geldklopperij', wordt er gemord. Het zou alvast niet de eerste keer zijn: Taylor haalde zich vorige maand al de woede van heel wat mensen op de hals door de lancering van de 'Taylor Swift Tix'. Met dat systeem krijgen 'echte fans' meer kans om aan een ticket voor haar shows te geraken, in ruil voor het spenderen van heel wat dollars. Of dat bij de nieuwe app ook zo zal zijn, is nog niet duidelijk, maar een gewaarschuwd mens...

