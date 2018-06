Geld te veel? Privéjet Elvis Presley opnieuw te koop TDS

19 juni 2018

06u52

Bron: ANP 0 Celebrities Een vliegtuig dat ooit toebehoorde aan Elvis Presley en zelfs door hem persoonlijk werd ingericht, is wederom te koop via een veilingsite. Een jaar geleden ging het toestel onder de hamer voor ruim 400.000 euro, maar de toenmalige koper biedt het collectors item nu zelf aan.

Er dient wel het een en ander verbouwd te worden aan de rode Lockheed Jetstar uit 1962: er zit geen motor meer in en de cockpit heeft ook een make-over nodig. De privéjet, die eigendom was van Elvis en zijn vader Vernon, heeft rood fluwelen stoelen, goudkleurige accenten, een rood tapijt en een authentieke inrichting waaraan nooit is gesleuteld. Het vliegtuig behoorde 36 jaar toe aan een eigenaar, die het altijd in Roswell, New Mexico op een landingsbaan heeft 'geparkeerd'. Daar werd het toestel een toeristische attractie.

Geïnteresseerden kunnen tot 27 juli bij veilingsite Iron Planet een bod doen op het voormalige vliegtuig van The King.