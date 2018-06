Geld te veel? Dan kan de auto van Mr. Bean of de bus uit 'Speed' van jou zijn TDS

06 juni 2018

16u44

Bron: iCollector 3 Celebrities Ben je Mr. Bean-fan, heb je een paar tienduizend euro te veel en weet je niet wat je ermee moet aanvangen? Dan kan je nu zijn beroemde auto kopen. Het Canadese v eilinghuis iCollector biedt de wagen aan, en gegadigden zijn nog steeds meer dan welkom.

iCollector in een Canadees online veilinghuis dat heel wat beroemde filmrekwisieten onder de hamer laat gaan. Ze zorgen er zo geregeld voor dat filmfanaten een stukje Hollywoodgeschiedenis in huis kunnen halen. Ook nu biedt die kans zich dus weer aan, want vanaf 8 juni kan iedereen bieden op de auto van Mr. Bean.

Het gaat om een vintage Leyland Mini 1000 (registratienummer C607 EUW) in limoengroen, en het startbod staat ingesteld op 51.000 euro. Het veilinghuis gaat evenwel uit van een grote interesse, en verwacht dat de wagen uiteindelijk zo'n 70.000 euro zal opbrengen. De wagen heeft de kenmerkende matzwarte motorkap, en ook het originele hangslot van Mr. Bean aan de bestuurdersdeur is nog steeds aanwezig. Ook de motor is nog origineel, maar werd niet getest voor de veiling. Het bieden gaat stipt om 19u (onze tijd) van start.

Er staan overigens nog meer bekende items te koop. Want ook de bus uit de 'Speed'-film, waar Sandra Bullock en Keano Reeves straffe toeren in uithaalden, kan van jou zijn. Die wordt aangeboden voor een kleine 17.000 euro. Hij rolde van de band bij General Motors en is ruim 13 meter lang, 2,5 m breed en 2,8 m hoog. Volgens de beschrijving vertoont hij wel "sporen van gebruik". Logisch allicht, gezien de spectaculaire stunts uit 'Speed'.

Is de bus net iets te groot en jouw budget net iets te klein? Dan is er ook nog altijd de kettingzaag die gebruikt werd tijdens 'The Texas Chainsaw Massacre 2'. Een waar koopje, want voor 'amper' 2.125 euro kan je hem al in de wacht slepen. Wat je er daarna mee doet, is natuurlijk jouw zaak.