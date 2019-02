Gek of geniaal? Nick Jonas en Priyanka Chopra maakten Powerpoint om zich aan elkaar voor te stellen KD

01 februari 2019

15u05

Bron: Ellen 1 Celebrities Priyanka Chopra (36) heeft tijdens een interview in ‘The Ellen Show’ verteld dat ze haar echtgenoot Nick Jonas (26) beter heeft leren kennen via een Powerpoint-presentatie. “We kenden heel weinig van elkaars carrière”, aldus de actrice.

Tijdens een bezoekje aan ‘The Ellen Show’ van presentatrice Ellen DeGeneres, verklapte Priyanka wat meer over de beginfase van hun relatie. Hoewel beide sterren al heel wat naambekendheid genoten, kenden ze elkaar niet door hun verschillende nationaliteiten. Om elkaar beter te leren kennen, maakten ze een Powerpoint-presentatie om over zichzelf te vertellen.

Wat daarin vooral niet ontbrak, aldus Priyanka, waren elkaars meest gênante momenten en de meest gênante momenten uit hun carrières. Hoewel ze dus ook de slechtste kanten van elkaar kennen, is Priyanka vol lof over haar echtgenoot. “Hij is zo lief, het is verbazingwekkend hoe hij nog steeds zo lief is na al die jaren in deze industrie”, aldus de actrice. “Hij houdt van zijn familie en zou alles doen voor z’n ouders. Hij is echt geweldig.”

Nick Jonas en Priyanka Chopra begonnen een relatie in mei vorig jaar, waarna ze zich in een sneltempo verloofden. In december van dat jaar stapten de twee in het huwelijksbootje. Het koppel leerde elkaar kennen via gemeenschappelijke vrienden en wat lef van de Jonas Brother. Nadat hun gemeenschappelijke kennis hem hadden verteld over de Bollywood-actrice, stuurde hij haar een privéberichtje op Twitter. Na de eerste date was Nick zo overtuigd van zijn liefde dat hij zijn moeder belde om haar te vertellen dat hij wou trouwen met Priyanka.