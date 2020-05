Geheugenverlies, miskramen en haar ‘ondergang’ in Hollywood: Sharon Stone giet diepste geheimen in nieuw boek TDS

09 mei 2020

16u08

Bron: Closer 0 Celebrities Door ‘Basic Instinct’ werd ze in 1992 in één klap een van de meest iconische femmes fatales van Hollywood, maar Sharon Stone had altijd meer in haar mars. Dat schrijft de 62-jarige actrice in haar nieuwe memoires ‘The Beauty of Living Twice’, dat later dit jaar in de rekken ligt. In het boek schrijft Stone naar eigen zeggen alle moeilijkheden en geheimen uit haar leven van zich af.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De titel van haar memoires is veelzeggend: in ‘The Beauty of Living Twice’ komen Sharons gekwelde jeugd, haar heftige liefdesleven én haar bijna-doodervaring uit 2001, die alles veranderde, uitgebreid aan bod. Sharon groeide op op het platteland van Pennsylvania, maar kon tijdens haar jeugd haar draai niet vinden. “Ik was een heel intens, raar kind”, schrijft ze in haar biografie. “Ik zat met volwassen vragen en wilde daar ook volwassen antwoorden op krijgen. Mijn moeder keek mij met afschuw aan. Ze had er geen idee van wat ze met mij als kind kon aanvangen.”

Sharon zocht en vond een uitweg. Ze verliet het ouderlijke huis om te gaan studeren, maar gooide al snel de handdoek in de ring toen haar modellenwerk werd aangeboden. “Maar ik voelde me altijd ongemakkelijk”, aldus Stone, die ook schrijft dat ze “niet zo lang of slank was als de andere meisjes”. Het was dan ook snel einde verhaal: in de jaren 80 stopte ze als model om zich op een acteercarrière te storten. Sharon speelde vervolgens jaren aan een stuk nietsbetekenende rollen. Tot ze in 1992 plots gecast werd in ‘Basic Instinct’, waarin ook Michael Douglas schitterde.

Sterrendom

De passie spatte van het scherm. “Onze energie samen was sterk, het waren oergevoelens”, schrijft Stone over de connectie met Douglas. De film werd een ware sensatie en een instant kaskraker. Sharon Stone werd naar het sterrendom gekatapulteerd, al zorgde dat ervoor dat haar privéleven plots onder een vergrootglas lag. “Plotselinge bekendheid van deze enorme omvang is huiveringwekkend, het voelt alsof ze binnendringen”, aldus de actrice. Sharon werd voortdurend in de media gekoppeld aan de meest begeerlijke vrijgezellen van het moment, waaronder David Duchovny, Dwight Yoakam en John F. Kennedy Jr. En dan was er nog de co-producent van de film ‘Sliver’ uit 1993, die zijn vrouw verliet voor Sharon en zo een immens schandaal veroorzaakte in Hollywood.

Tegen 1998 had Stone er genoeg van. De actrice verhuisde naar San Francisco om er te trouwen met krantendirecteur Phil Bronstein, na een relatie van negen maanden. Het koppel wilde kinderen, maar Sharon kreeg twee miskramen te verwerken. Ze kozen daarom voor adoptie: in 2000 verwelkomden ze hun geadopteerde zoon Roan. “Ik dacht: dit is zo’n godsgeschenk, dit klopt helemaal”, schrijft Sharon. Al wist ze toen nog niet dat haar leven op het punt stond om voorgoed te veranderen.

(lees verder onder de foto)

Wending van het noodlot

Want 15 maanden later werd Sharon getroffen door een ernstige beroerte en een hersenbloeding die negen dagen duurde. Iets waar eerder ook haar moeder én grootmoeder mee te maken kregen. Stone balanceerde op het randje van de dood en draagt daarvan de gevolgen vandaag nog steeds met zich mee. “Ik kwam uit het ziekenhuis met ernstig geheugenverlies, zowel op korte als lange termijn”, schrijft Sharon, wier huwelijk in de nasleep ook op de klippen liep. “Als je leven in vlammen opgaat, dan kost het tijd om te herrijzen als een feniks. Je moet lang genoeg stilstaan, en je moet jezelf liefhebben en vergeven.”

Sharon verhuisde terug naar Los Angeles om haar leven weer op te bouwen en adopteerde nog twee zonen: Laird in 2005 en Quinn in 2006. Maar een heropstart leek moeilijker dan gedacht. “Het was de periode van de grootste veranderingen uit mijn leven”, geeft de actrice toe. “Ik was een moeder met drie mooie kleine jongens, maar ik zat constant in de rechtbank om te vechten voor mijn oudste kind.” Sharons ex-man had haar namelijk voor de rechter gesleept om de voogdij te krijgen. Twee jaar later, in 2018, kreeg de man gelijk.

(lees verder onder de foto)

Amper aan de bak

“Ik was daar kapot van”, herinnert Sharon zich, die bovendien compleet genegeerd werd door filmmakers en producenten toen ze haar carrière nieuw leven wilde inblazen. Ze geraakte amper aan de bak, maar bleef altijd strijdvaardig. “Ik heb van mijn humanitaire doelen en mijn kinderen veel meer mijn prioriteit gemaakt dan Hollywood”, stelt ze in haar boek, dat haar geholpen heeft om alles een plaats te geven. “Je moet die emoties overwinnen en een goede moeder zijn.”

Door haar verhaal neer te pennen, kwam Sharon ook dichter bij haar eigen moeder. “Zij dacht dat ik haar niet mocht, ik dacht dat ze gemeen en liefdeloos was”, aldus Sharon. “Maar we lagen samen in bed en ik las het boek aan haar voor en we huilden allebei. Ze is zo trots op me en zo dankbaar dat ik dit verhaal vertel.”

LEES OOK:

Sharon Stone werd na haar ernstige beroerte compleet genegeerd door Hollywood

Sharon Stone doet dié ‘Basic Instinct’-scène na 27 jaar nog eens over voor Vogue