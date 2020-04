Exclusief voor abonnees Geheime zoon met ex-pornoster en jarenlange vete om Rihanna: het bewogen leven van Drake, de rapper die records blijft breken Bram De Brabander

16 april 2020

19u00 0 Celebrities Het zijn gouden tijden voor rapper Drake (33). Recordtijden zelfs, want de songwriter is erin geslaagd om voor de derde keer meteen naar de eerste plaats door te stoten in de Amerikaanse charts, dit keer met de song ‘Toosie Slide’. Al meer dan tien jaar scoort Drake de ene hit na de andere, maar over z’n privéleven blijft de rapper heel gesloten. Zo probeerde hij de geboorte van z’n zoontje Adonis zo lang mogelijk geheim te houden. Een portret van de man achter het muzikale genie.

Als een raket schoot ‘Toosie Slide’, de nieuwste single van Drake, deze week naar de eerste plaats in de Billboard Hot 100 - de prestigieuze hitlijst in de Verenigde Staten. Het is al de derde keer dat een song van de rapper vanuit het niets op het hoogste schavotje belandt. In 2018 legde Drake hetzelfde succestraject af met de nummers ‘God’s Plan’ en ‘Nice for What’. Dat ook ‘Toosie Slide’ het zo goed doet, is een record, want nooit eerder belandde een mannelijke artiest met drie liedjes meteen op één. Drake doet het zo even goed als Mariah Carey, die als enige vrouwelijke artiest drie keer bovenaan de charts belandde tussen 1995 en 1997. Ze scoorde toen met de nummers ‘Fantasy’, ‘One Sweet Day’ en ‘Honey’. Ter vergelijking: Britney Spears, Justin Bieber en Ariana Grande belandden met ‘slechts’ twee songs rechtstreeks op één.

