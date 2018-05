Geestelijke vader Pingu is overleden MVO

25 mei 2018

20u03 0 Celebrities Antonio Lupatelli, ook wel bekend als Tony Wolf, is overleden. De man stond vooral bekend als de geestelijke vader van tekenfilmfiguurtje Pingu. Hij werd 88.

Lupatelli was illustrator van kinderenboeken en kwam zelf met het idee van de gekke pinguïn die we allemaal nog kennen van Ketnet. Pingu bestond eerst enkel in boekvorm, maar werd daarna met behulp van de stop-motion-techniek ook naar het kleine scherm gebracht.

Lupatelli kreeg de schuilnaam Tony Wolf, omdat zijn achternaam wegheeft van het Italiaanse woord voor 'wolfje'. Hij overleed in Cremona, Italië.