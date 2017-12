Geena Lisa krijgt acht dagen rijverbod HV

11u42 0 Kristof Ghyselinck Celebrities TV-gezicht Geena Lisa (45) heeft van de politierechter in Kortrijk acht dagen rijverbod en een boete gekregen omdat ze op de E17 in Aalbeke geflitst werd. Ze reed 123 kilometer per uur waar de maximumsnelheid beperkt is tot 70.

Volgens haar advocaat is Geena Lisa niet vertrouwd met de E17 in dat stuk van West-Vlaanderen en merkte ze de verkeersborden niet op die de maximumsnelheid aangaven. Zij pleitte voor de rechter dat zijn cliënte inkomensgewijs afhankelijk is van haar rijbewijs en dat ze, behalve een veroordeling voor roodrijden, een blanco strafregister heeft.

Naast het rijverbod kreeg Geena Lisa ook een boete van 300 euro. Ze moet ook het slachtofferfonds spekken voor 200 euro.