Geen Winona of Vanessa tijdens Depp-rechtszaak, wel andere getuigen: "Je kan me honderd keer een leugenaar noemen, maar ik vertel de waarheid"

16 juli 2020

13u16

Bron: Sky News 3 Celebrities Dag acht van het proces dat Johnny Depp (57) aanspande tegen The Sun. Spijtig nieuws voor wie erop zat te wachten: er is bevestigd dat Winona Ryder (48) en Vanessa Paradis (47) toch niet zullen getuigen. Geen nood: er zijn genoeg andere getuigen om hun licht op de zaak te laten schijnen.



De dag begint met verrassend nieuws: Winona Ryder en Vanessa Paradis zullen niet komen getuigen. De vrouwen legden eerder al een getuigenverklaring af, en die zou moeten volstaan. Deze beslissing - die nog officieel bevestigd moet worden - heeft waarschijnlijk te maken met de serieuze vertraging die het proces al opliep: zo was voorzien dat Depp drie dagen lang moest getuigen, maar was hij uiteindelijk meer dan vier dagen aan het woord. Ook andere getuigen zijn opvallend langer dan voorzien aan het woord.

Terug naar het proces dan. Donderdagochtend komt Sean Bett als eerste aan het woord. Hij werkte veertien jaar lang als security voor Depp en is een voormalig agent. Een van de topics waarover Bett moet getuigen, is het drinkgedrag van z’n werkgever - een onderwerp dat al meerdere malen terugkwam tijdens dit proces. De beveiliger geeft aan dat hij zowel Heard als Depp op “vele gelegenheden" zag drinken. Hij zag z'n werkgever echter nooit “dronken, agressief of machteloos.” Dat Depp grote glazen wijn dronk, ontkent Bett: hij zag enkel glazen van gemiddelde grootte. Waarna een discussie losbarst over het verschil tussen de grootte van glazen in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Zonder veel gevolgen: Brett blijft bij z'n antwoord.

De security-agent praat vervolgens over de avond van 21 april 2016 - Heards dertigste verjaardagsfeestje. Brett pikte Depp op na het feestje, en die vertelde hem dat Heard een ruzie begon en hem sloeg. Brett nam een foto van de verwonding die de klap veroorzaakt had. Er is wel enige discussie over die foto, want in het dossier zitten twee foto’s. Eentje van dichtbij genomen, een ander van wat verderaf. Brett moet toegeven dat hij het origineel van z'n foto kwijt is. “Een serieuze fout", geeft hij toe.

Een maand later, op 21 mei 2016, betrad Brett samen met z'n nu overleden collega Jerry Judge de woning van Depp. “Toen we binnenkwamen zagen we meneer Depp ongeveer 6 meter van mevrouw Heard af staan, die bij de sofa stond”, zegt Brett in z'n statement. “Van zodra mevrouw Heard opmerkte dat we de kamer waren binnengekomen, keek ze erg verbaasd. Haar gedrag veranderde en ze wees naar meneer Depp en schreeuwde woorden die ongeveer dit zeiden: ‘Als hij me nog één keer slaat, bel ik de politie.’” Volgens Bett waren er echter geen verwondingen te zien.

Wanneer de advocate van The Sun dat statement in vraag trekt, antwoordt Bett: “Je kan me honderd keer een leugenaar noemen. Maar ik lieg niet, ik vertel de waarheid.” Hij voegt er nog aan toe dat hij zo'n 5 à 7 dagen per week met het koppel doorbracht, en dus eventuele verwondingen gezien zou hebben. “Ik heb geen verwondingen gezien.”