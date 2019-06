Geen tv-show meer, maar Lindsay Lohan scoort wel een platendeal TK

21 juni 2019

09u40

Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel ze deze week pittig nieuws te verduren kreeg, lijkt er toch weer licht aan het einde van de tunnel te zijn voor Lindsay Lohan. De actrice hoorde dat er geen 2e seizoen van haar realityshow ‘Lindsay Lohan's Beach Club’ op MTV komt en haar strandtent op Mykonos zou ook al geruime tijd dicht zijn. Maar gelukkig kan Lindsay ook aardig zingen, wat ze beloond zag met een platencontract bij Tommy Mottola. Dat meldt Page Six.

Lohan stond al eerder bij Mottola onder contract in 2004 toen ze 18 jaar was en maakte toen het album ‘Speak’. Die plaat werd platinum en behaalde een vierde plek op de Amerikaanse Billboard-hitlijst.

Eerder deze week meldden locals dat Logans club nog niet was opengegaan dit seizoen. Het logo zou ook al weggehaald zijn, en toeristen die een kijkje wilden nemen, zouden van een koude kermis thuis zijn gekomen. “Een vriend van mij had een poosje terug een reservering gemaakt, maar werd opgebeld met de mededeling dat de tent nog niet open gaat dit seizoen, terwijl het al juni is,” aldus een bron.

De MTV show, die het wel en wee van het personeel van de strandtent volgde, zou dan weer ‘te weinig drama hebben gehad’. “Ze wilden meer spannende zaken zien, mensen die het moeilijk hebben en zo,” meent de bron. “Er werd door een producer voorgesteld om een eventueel nieuw seizoen te laten draaien om Lindsay, haar moeder Dina en zus Ali, maar die zagen dat niet zitten.”

Een woordvoerder van Lindsay bevestigde eerder aan Page Six dat de MTV Show inderdaad niet doorgaat, maar dat dat niets met de strandclub te maken heeft. Volgens Lohan zelf ‘verhuist de club gewoon naar een andere plek’.

Drank, drugs en foute vrienden

Aan het leven van Lindsay Lohan hadden de roddelbladen jarenlang een vette kluif. Ze werd als tienersterretje naar de top gebombardeerd. Ze begon op erg jonge leeftijd op te duiken in meer dan 60 reclamecampagnes op tv en was al snel te zien in de ene na de andere film. Lindsay maakte in 1997 in ‘The Parent Trap’, een herwerking van de familiefilm uit 1961, als elfjarig meisje haar debuut op het witte doek. Ze speelde meteen een dubbelrol en overtuigde daarmee zowel het publiek als de critici van haar talent.

De successen stroomden binnen. Maar drank, drugs en foute vrienden deden Lindsay in de afgrond storten. Haar chaotische leven draaide uit op een onvervalste soap. Ze werd meermaals betrapt op dronken rijden, zat verschillende keren in de cel voor drugsbezit en diefstal, geraakte enkele jaren geleden plots verwikkeld in een lesbische relatie, en ze verbraste al haar geld waardoor ze haar huizen noodgedwongen moest verkopen.

Er staan nog meer zorgwekkende zaken op haar ‘cv’. Zo was er nog dat bizarre reddingsmanoeuvre, waarbij ze naar zeggen “Syrische vluchtelingen” van kidnapping probeert te redden in Parijs. Lohan zou een familie daklozen toen gevraagd hebben haar de kinderen mee te geven, wat haar op een klap van de moeder kwam te staan toen die het agressieve gedrag van Lindsay beu was.