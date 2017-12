Geen sprake meer van breuk tussen Gerard Piqué en Shakira DBJ

14u00 1 P Sharika en Gerard Piqué Celebrities Shakira en Gerard Piqué hadden een romantisch momentje op de luchthaven JFK in New York. En dus lijkt er niets aan van de moeilijkheden die de twee zouden hebben.

De 40-jarige zangeres en de 30-jarige voetballer van FC Barcelona waren in het bijzijn van hun kinderen Milan (4) en Sasha (2), die ook mee Kerstmis vierden in The Big Apple. Eerder deze week werd het viertal ook gespot in het stadion van The Knicks, een van de grootste basketbalteams van New York.

Shakira nam vakantie nadat ze vorige week liet weten dat ze haar 'El Dorado' tournee opnieuw oppakt. De popster zegde haar wereldtournee in november noodgedwongen af wegens een bloeding in de stembanden. Ook haar optreden in Sportpaleis werd afgezegd, maar dat staat nu gepland voor 7 juni 2018.

Photo News Shakira, Gerard Piqué en de kinderen

