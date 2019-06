Geen romcoms meer voor Hugh Grant: “Ik ben te oud en te dik” SD

06 juni 2019

14u53

Bron: The Hollywood Reporter 6 Celebrities De Britse acteur Hugh Grant (58) heeft het gehad met romantische komedies, het genre waarmee hij razend bekend én rijk werd. Naar eigen zeggen heeft de ‘Love Actually’-acteur zijn uiterlijk niet meer mee. Dat vertelt hij in The Hollywood Reporter.

Een permanent minderwaardigheidscomplex omdat hij ‘die kerel van de romantische komedies is’, heeft Hugh Grant niet langer, vertelt hij aan The Hollywood Reporter. “Het is meer dat ik nu te oud, te lelijk en te dik ben om dat soort films te maken", lacht de Britse acteur. “Dus heb ik andere dingen gedaan en ben ik mezelf aanzienlijk minder gaan haten.”

Toch heeft hij daar nooit al te veel over willen klagen: “Ik verdiende bakken geld”, klinkt het. “Ik had enorm veel geluk. En de meeste van die romantische films kan ik recht in het gezicht kijken. Een of twee van hen zijn misschien niet geweldig, maar over het algemeen zijn ze prima en houden mensen ervan. En ik geloof sterk dat het ons werk is om te entertainen. We zijn hier niet om een of andere vreemde, quasi-religieuze ervaring uit te oefenen. Ik zie ons als ambachtslieden, net als de man die de lichten doet en de man die monteert en de man die de dolly (een verrijdbaar onderstel voor een film- of videocamera, red.) duwt. Want als het dat niet is, vind ik het een beetje zelfbevrediging.”