Geen onderscheiding voor Robbie Williams: hij staat op zwarte lijst van de Queen

15 juni 2019

19u53

Bron: Metro UK 0 Celebrities Robbie Williams (45) zou normaal gezien dit jaar een OBE (Orde van het Britse Rijk) krijgen. Die onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt naar aanleiding van de verjaardag van Queen Elizabeth. Maar naar verluidt werd zijn naam toch geschrapt vanwege zijn deelname aan een controversieel belastingverminderingplan.

Zanger Robbie Williams zou dit jaar de ridderorde toegekend krijgen van de Britse Queen Elizabeth als dank voor zijn liefdadigheidswerk en zijn bijdragen aan de muziekwereld. Toch is hij op een ‘zwarte lijst’ terechtgekomen, met daarop alle mensen over wie twijfel bestaat over hun hoe ze hun financiën beheren.

Robbie Williams is een van de vele Britse beroemdheden die belastingvermindering verkreeg dankzij een plan van de financiële organisatie Ingenious. Ook Gary Lineker en David en Victoria Beckham zouden van de diensten van de firma gebruik gemaakt hebben. In totaal zouden alle beroemdheden samen vermeden hebben dat zo'n 420 miljoen pond bij de belastingdiensten terecht kwam. Het plan was evenwel niet illegaal. Maar Williams zou de belastingdienst wel uitgedaagd hebben: “Ze hielden er niet van dat hij de zaak betwistte", vertelde een bron aan The Daily Mail. “En het kwam boven toen er gediscussieerd werd over de award.”

Gisteren uitte Williams nog zijn verbazing dat hij ook dit jaar geen OBE kreeg. “Soccer Aid heeft 30 miljoen pond opgebracht", vertelde hij op Heart FM. “Als dat er niet voor zorgt dat ik de onderscheiding krijg, dan weet ik het ook niet. Maar ik won ‘Achterwerk van het Jaar’ in 1998, dus meer awards heb ik niet nodig. Nadat je ‘Achterwerk van het Jaar’ gewonnen hebt, kan het alleen nog maar bergaf gaan.”