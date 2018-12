Geen muziek meer, alle sociale media gewist en flink verdikt: wat is er gebeurd met zangeres Nelly Furtado? TDS

11 december 2018

13u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities “I’m like a bird, I’ll only fly away.” Zowat iedereen kent allicht het nummer en bijhorende deuntje. De song katapulteerde Nelly Furtado (40) in 2000 meteen naar de topposities in de hitlijsten. Maar waar is de zangeres vandaag? Furtado blijft al maanden uit de spotlights, brengt geen nieuwe muziek meer op de markt, en heeft alle berichten op haar sociale media-kanalen gewist.

Toen Nelly Furtado 18 jaar geleden haar debuutalbum ‘Whoa, Nelly!’ op de wereld losliet, werd ze meteen een populaire zangeres. Het album ging wereldwijd zes miljoen keer over de toonbank en de leadsingle ‘I’m Like A Bird’ won een Grammy Award voor Best Female Pop Vocal Performance. ‘Folklore’, haar tweede album, kwam uit in november 2003. Alweer een overinning, want vrijwel elke uitgebrachte single werd een hit op de radio. Het nummer Força werd zelfs als het officiële themanummer van het EK 2004 in Portugal gekozen. Tijdens de finale van het EK bracht Nelly het nummer ook zelf in het stadion.

Het succesverhaal bleef maar duren. In april 2006 bracht ze ‘Say It Right’ uit in Europa, het meest succesvolle nummer van Furtado in haar hele carrière. Later kwam Nelly op de proppen met ‘Loose’, wat ook al snel haar bestverkopende album ooit werd. Ze scheerde hoge toppen in Mexico en andere delen van Latijns-Amerika. Het nummer ‘Promiscuous’ met Timbaland was overal te horen in de Verenigde Staten en de single ‘Maneater’ veroverde Europa en Azië. Er werden wereldwijd meer dan acht miljoen exemplaren van de plaat verkocht.

Volledig verdwenen

Er leek dus een lange en glansrijke carrière in het verschiet te liggen voor Nelly. Maar het werd steeds stiller rond de zangeres, tot in die mate dat ze volledig van de aardbol verdwenen leek te zijn. Ze liet alle interviews aan zich voorbijgaan, bedankte voor fotoshoots, verwijderde alle inhoud van haar Instagramprofiel, en dook uiteindelijk nergens meer op. Maar waar liep het dan allemaal fout?

Aan de Britse Daily Mail gaf Nelly toe dat ze nooit wist hoe ze met beroemdheid en rijkdom moest omgaan. Het feit dat ze werd gebombardeerd tot superster toen ze amper 20 was, had een enorme mentale impact. Ze moest al die verantwoordelijkheid plots dragen, wat haar op korte tijd volwassen maakte. “Ik was op geen enkele manier voorbereid op wat mij zou overkomen. Moest ik nog maar 16 zijn geweest, dan was het gegarandeerd fout gelopen met mij. Dan zou ik zo op mijn hoede zijn om fouten te maken, dat ik op mijn 25ste kapot zou zijn”, zei ze. “Ik moet niet enkel een muzikant zijn, ik moet er ook nog eens als een model uitzien. Ik ben opgebracht met zelfvertrouwen, maar toch dacht ik telkens: ‘verdorie, ik zie er zo dik uit in deze jurk.”

Het eiste ook zijn tol op Furtado. De zangeres kreeg een zenuwinzinking op het podium. “Ik was op tournee en was alleen met mijn dochter op pad. Ik was volledig uitgeput. Op een dag ging ik het podium op en besefte ik hoe van slag ik was. Ik ben toen in tranen uitgebarsten”, aldus Nelly. Ze laste meteen een pauze in en ging weer naar huis. “Ik heb dagen thuis gespendeerd. Ik voelde mij een mislukking en begon aan alles te twijfelen. Ik wou het liefste een kluizenaar zijn. Ik verlangde naar de eenzaamheid”.

Gezinsleven

Nadat ze bekomen was van haar instorting, besloot Nelly dat het genoeg was. Ze trok zich voorgoed terug uit de media, en liet weten zich voortaan volledig te focussen op haar eigen geluk en dat van haar dochter Nevis, die ze samen met haar ex-vriend Jasper ‘Lil Jaz’ Gahunia kreeg. Het koppel ging in 2005 na een relatie van vier jaar uit elkaar. Nelly stapte later nog in het huwelijksbootje met geluidsingenieur Demacio Castellon, maar het koppel vroeg in 2016 de scheiding aan. Sindsdien bleef Nelly steeds vrijgezel.

Aan muziek denkt ze dus niet meer. Maar Furtado vond wel nieuwe uitdagingen onderweg: ze volgden lessen keramiek en playwriting, zette zich op de school van haar dochter in om boeken te sorteren in de bibliotheek, en ze stond ook achter de kassa van een platenwinkel. “Al die dingen hebben me eraan herinnerd wie ik werkelijk was”, zei Nelly er zelf over. “Het is geweldig om een carrière te hebben die zo van de grond komt. Maar als je enkel blijft geven en geven, dan crash je. Ik moest mentaal, fysiek en emotioneel sterk blijven voor mijn dochter. Maar ik moest écht wel ontsnappen van die onzin.”