Geen kinderen meer voor Sylvie Meis: "Als je een leuke man leert kennen, denk je daar niet aan"

22 juni 2019

09u43

Hoewel ze jarenlang de wens zou hebben gekoesterd om haar zoon Damián nog een broertje of zusje te geven, heeft presentatrice Sylvie Meis (41) nu laten weten dat het hoofdstuk kinderen voor haar afeen gesloten boek is.

Sylvie, die samen met haar 13-jarige zoon in Hamburg woont, is gelukkig met de situatie zoals die is. “Volgend jaar word ik 42. Als je op een gegeven moment een leuke man leert kennen, is een baby niet direct het eerste waar je dan aan denkt”, meldt ze aan Grazia.

Sylvie laat al jaren doorschemeren dat ze wel een tweede kindje zou willen. “Damián is het grootste geluk in mijn leven. Dus uiteraard hoop ik dat het me nog een keer gegund zal zijn”, zei ze eerder. Lang was dat niet mogelijk, omdat ze in 2009 werd getroffen door borstkanker met aansluitend chemo, bestralingen en een operatie. In de tien jaar daarop moest ze hormoonpillen slikken.

In augustus 2017 zei ze in een interview met Grazia: “Ik heb op mijn 31e kanker gekregen en moet daar tien jaar lang medicijnen voor nemen. Tot die tijd - reken maar uit, dan ben ik 41 - kan ik niet zwanger worden. Daarna moet je nog een jaar wachten voordat je überhaupt kunt nadenken over een zwangerschap. Dus de komende jaren gaat het gewoon niet gebeuren. Dat is hoe mijn leven loopt en daar heb ik vrede mee, anders word je alleen maar ongelukkig.”

Gestrande relaties

Sylvie scheidde in 2013 van de vader van haar zoon, Rafael van der Vaart. Ze had daarna verschillende relaties. Die met zakenman Charbel Aouad leek zelfs uit te monden in een sprookjeshuwelijk, maar ook die relatie strandde. Hoewel er nu volop wordt gespeculeerd over een nieuwe liefde, is Meis’ status officieel ‘single’ nadat haar relatie met de 29-jarige Bart Willemsen in april stukliep.