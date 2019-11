Geen geluk in de liefde: Avril Lavigne ziet opnieuw relatie op de klippen lopen KD

27 november 2019

21u23

Bron: ANP 0 Celebrities Avril Lavigne gaat weer als vrijgezel door het leven. De zangeres en zakenman Philip Sarofim zijn na ruim anderhalf jaar uit elkaar, meldt Us Weekly.

Avril en Philip begonnen in februari 2018 te daten. De laatste keer dat de twee samen in het openbaar werden gespot was in het afgelopen voorjaar.

De 35-jarige zangeres was eerder getrouwd met Nickelback-frontman Chad Kroeger en Sum 41-zanger Deryck Whibley. Eerder had ze ook al een relatie met Brody Jenner, die vooral bekend is als telg van de roemrijke Kardashian-stam. Hoewel hij technisch gezien eigenlijk niet verwant is met de Kardashians, deelt hij wel een bloedband met Kim Kardashians halfzusjes Kylie en Kendall Jenner. Brody deelt dezelfde vader met de meisjes, terwijl Kim dezelfde moeder heeft als Kylie en Kendall.