Geen alcohol voor geblesseerde Ed Sheeran

Bron: ANP 1 EPA Celebrities Ed Sheeran wil zo snel mogelijk weer op het podium staan en heeft daarom een drastische maatregel genomen. De Shape of You-zanger, die bij een fietsongeluk zijn beide arm brak, heeft besloten te stoppen met het drinken van alcohol. Hij hoopt dat dat zijn herstel bespoedigt.

"Als ik drink zou dat het herstel vertragen, dus drink ik niet", zegt hij tegen de Daily Star. "Over ongeveer een maand ben ik er weer", voegt hij eraan toe. Eerder liet hij weten dat zijn optredens in Taipei, Osaka, Seoel, Tokio en Hongkong worden uitgesteld. "Ik moet weten hoe het genezingsproces verloopt voordat ik iets kan zeggen over de rest van mijn concerten", schreef de zanger op Instagram.

