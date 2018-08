Geëmotioneerde Kanye West biedt excuses aan voor omstreden slavernij-uitspraken SD

30 augustus 2018

09u28

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West (41) heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken eerder dit jaar over slavernij. In de studio van TMZ noemde hij slavernij "een keuze". De muzikant kreeg na dit interview, waarin hij ook nog zei dat "we er nog steeds voor kiezen om slaaf te zijn", heel veel kritiek over zich heen.

"Ik weet niet of ik me goed genoeg heb verontschuldigd voor hoe mijn woorden over slavernij overkwam bij veel mensen", zei de rapper in een interview op de Amerikaanse radiozender WGCI-FM. "Dus ik wil deze kans grijpen om te zeggen: Het spijt me dat mensen zich op dat moment in de steek gelaten voelden."

Over alle ophef rond zijn uitspraken zei West: "Het laat zien hoeveel zwarte mensen van me houden en hoeveel zwarte mensen op me rekenen. Dat waardeer ik enorm."

Kanye West heeft het ook over zijn goede vriend en voormalige manager Don C, die hij naar eigen zeggen enorm mist. Kanye relateert zijn afwezigheid aan zijn omstreden gedrag en teloorgang van de afgelopen maanden.

