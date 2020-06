Gedrogeerd, huis gekraakt en hond vermoord: seksschandaal rond ‘That ’70s Show’-acteur Danny Masterson tart alle verbeelding

Showbizz

‘That ’70s Show’-acteur Danny Masterson (44), die in de sitcom in de huid kroop van Steven Hyde, is

. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Los Angeles woensdag bekendgemaakt. De 44-jarige acteur - die lid is van Scientology - zou zich begin jaren 2000 hebben vergrepen aan verschillende vrouwen en riskeert nu voor 45 jaar achter de tralies te verdwijnen. De beschuldigen zijn zeer ernstig: volgens de slachtoffers is er sprake

van

seksuele aanvallen, mensenhandel en zware intimidatie, al wordt dat volgens hen vakkundig onder de mat geveegd.