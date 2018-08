Geblesseerde Ian McKellen kan theatershow niet opvoeren, maar entertaint publiek alsnog MVO

06 augustus 2018

10u14

Bron: ANP 0 Celebrities Ian McKellen heeft theaterbezoekers in Londen afgelopen weekeinde getrakteerd op een spontane vraag- en antwoordsessie. De 79-jarige acteur had een blessure opgelopen waardoor de matineevoorstelling van King Lear, waarin hij de hoofdrol speelt, zaterdag niet door kon gaan. In plaats van het publiek te laten zitten, klom hij toch het podium op.

McKellen had een spier in zijn linkerbeen verrekt toen hij moest rennen voor de trein. De avondvoorstelling deed de acteur vervolgens met hulp van een wandelstok, maar de middagvoorstelling kwam voor hem te vroeg.

In plaats van King Lear kregen de bezoekers vervolgens bijna anderhalf uur alleen McKellen op het podium. Hij beantwoordde vragen van het publiek en deed solo wat voordrachten uit het stuk van Shakespeare en ook Gandalf, zijn rol uit Lord of the Rings, kwam voorbij.

Na afloop kreeg het publiek alsnog hun geld terug voor de gekochte kaartjes.