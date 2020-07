Gebekvecht tussen Robert DeNiro en ex-vrouw: creditcardlimiet ‘slechts’ 50.000 dollar Redactie

10 juli 2020

10u00

Slecht nieuws voor Robert DeNiro (76). De acteur verkeert naar eigen zeggen in financieel zwaar weer en dat heeft gevolgen voor de creditcardlimiet van zijn ex-vrouw Grace Hightower (65). Het geschil leidde tot een rechtszaak in New York, waarbij de Oscarwinnaar via Skype verscheen.

De advocaten van Hightower menen dat het onterecht is dat DeNiro zijn ex in plaats van 100.000 dollar (88.625 euro) per maand sinds de coronacrisis ‘maar’ 50.000 dollar (44.300 euro) te besteden geeft. Ook mogen Grace en hun twee kinderen momenteel niet in het ‘upstate New York’ huis verblijven vanwege de pandemie, omdat DeNiro daar zit.

DeNiro’s advocaten hebben een goede verklaring voor het gebeuren: de Nobu restaurants en het Greenwich hotel, waarvan de acteur aandeelhouder is, hebben zwaar verlies geleden de afgelopen maanden. Het zou om een aantal misgelopen miljoenen gaan, waardoor DeNiro genoodzaakt was de creditcardlimiet van zijn ex te halveren.

De advocate van DeNiro beweert dat de acteur ‘niet zoveel meer heeft’. “Het geld dat hij verdiend heeft met The Irishman is al uitbetaald, dus hij mag blij zijn als hij dit jaar en volgend jaar iets van 2,5 miljoen dollar mag bijschrijven”. Volgens het juridische team van Hightower is dat klinkklare onzin. “Een man wiens vermogen geschat wordt op 500 miljoen dollar en die daar jaarlijks nog eens 30 miljoen bovenop krijgt, zou nu ineens maar 50.000 dollar per maand aan krediet kunnen geven?”.

De rechter stemde ermee in dat 50.000 dollar voor Hightower en de kinderen meer dan genoeg is om van rond te komen. Wel moet DeNiro zijn ex 75.000 dollar (66.500 euro) extra betalen zodat ze een zomerhuis kan zoeken waar ze met de kinderen kan verblijven.