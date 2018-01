Gary Oldman krijgt staande ovaties in bioscoop, zo goed is hij in 'Darkest Hour' MVO

De vertolking van de rol van premier Winston Churchil door acteur Gary Oldman in de film 'Darkest Hour' is zo goed, dat het publiek in Britse bioscopen geregeld een staande ovatie geeft. Dat meldt de Britse krant The Independent dinsdag. Bezoekers barsten in applaus uit aan het slot van de film, als Churchill met een toespraak het Britse parlement overtuigt dat het Verenigd Koninkrijk de wapens moet oppakken tegen Hitler.

"Het gebeurt niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de VS gaan mensen klappen en juichen", aldus een woordvoerder van producent Working Title. "Het is overal: niet alleen in theaters in de grote steden, maar óók op het platteland." Hij verklaart de onverwachte reactie door "de tijdgeest''. We leven in een tijd waarin mensen in zowel de VS als in Groot-Brittannië hard behoefte hebben aan sterke, geloofwaardige leiders."

'Darkest Hour' reconstrueert de mei-dagen van 1940, als het Verenigd Koninkrijk voor de keus staat welke rol het land in de Tweede Wereldoorlog wil gaan spelen. Een groep gematigde politici pleit voor onderhandelen met Hitler. De kersverse premier Churchill besluit echter anders.

Gary Oldman ontving vorige week al een Golden Globe voor zijn vertolking van Churchill en geldt als een van de grote kanshebbers bij de Oscars begin maart. 'Darkest Hour' draait vanaf donderdag in de Belgische bioscopen.